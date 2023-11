Rome21k | Bukuru vince la gara maschile Cavaline conquista quella femminile

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma – Oltre 4000 atleti si sono presentati stamani alla partenza della 10^ edizione della Rome 21K-Ford Mustang Mach-E per correre sulle distanze di mezza maratona e 10 km (competitiva e non), sull’inedito e affascinante percorso che ha attraversato la zona più sportiva di Roma,del Villaggio Olimpico, del Palazzetto dello Sport e del Foro Italico, per poi transitare per le vie del centro storico. Gli organizzatori del Forhans Team hanno centrato indubbiamente l’obiettivo proponendo unache, a giudicare dai commenti positivi e dai sorrisi stampati sui volti di tutti coloro che hanno tagliato il traguardo, ha trovato il gradimento di tutti i podisti che hanno potuto godere anche di una giornata ideale per il running, con un clima frizzante ma baciato da uno splendido sole. A dare il classico ‘colpo di pistola’, puntuale alle 8.30, il ...