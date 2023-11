Roma | si arrampica sulla grondaia per entrare in casa | arrestato 18enne ladro acrobata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 novembre 2023) I carabinieri della StazioneE.U.R. hannoun cittadino cileno di 18 anni, per il reato di furto in abitazione in flagranza. I fatti risalgono alla sera del 16 novembre quando, i carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione di via Lilio, su segnalazione della proprietaria che da remoto aveva ricevuto una notifica di intrusione dal sistema di allarme installato nel suo appartamento, sul proprio smartphone., ilto sul tubo dell’acqua: passanti lo vedono e chiamano il 112siperinSul posto i ...