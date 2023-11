Roma santa e dannata | il viaggio di Dago è una carrellata di stelle e storia della città eterna

Leggi su tpi

(Di domenica 19 novembre 2023) “”, il nuovo film di Roberto D’Agostino e Marco Giusti che è stato presentato venerdì 27 ottobre alla Festa del cinema di. Nel docu-film (sarebbe a dir poco riduttivo e minimalista definirlo documentario), Roberto D’Agostino e Marco Giusti si raccontano e narrano allo spettatore i furori e le contrapposizioniCapitale. Un atto di amore e di passione per la, unnella notteCapitale che comincia da un battello che solca le acque del biondo Tevere per finire su una qualche splendida Terrazza dove si ritrovano qualche loro vecchio amico a bere e chiacchierare. Star,e psicodrammiC’è Carlo Verdone che si lancia in una strabiliante rievocazione del “Festival ...