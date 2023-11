Roma | rapine in serie a Termini | Polizia sulle tracce di una banda di malviventi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 novembre 2023) Sale la paura per quanti sono costretti a passare nelle strade adiacenti alla Stazione, visto che negli ultimi giorni si sarebbero verificate diversecon tanto di coltelli che hanno portato al ferimento di almeno una vittima. I colpi sarebbero in fotocopia. Il malcapitato si trova accerchiato da unache sotto la minaccia di un coltello, almeno in un caso, si fa consegnare soldi o anche oggetti preziosi. Un 43enne è stato aggredito e derubato del cellulare e del contante Sta di fatto che il 15 novembre scorso un 43enne del Bangladesh si trovava a camminare in via Gioberti quando è stato circondato da tre persone che lo avrebbero derubato del contante, 150 euro che aveva nel portafogli e del cellulare. La vittima, subito dopo l’aggressione, si è rivolto agli uomini del Commissariato Viminale per denunciare l’accaduto ...