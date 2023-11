Roma | multe e controlli sul litorale nord

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) CRONACA DI– I carabinieri di Civitavecchia hanno eseguito un’intensa attivita’ di controllo nei luoghi della movida dei Comuni deldella provincia di. Un uomo e’ stato denunciato per aver opposto resistenza alle forze dell’ordine a Marina di Cerveteri. Altre tre persone sono state segnalate come assuntori dopo essere risultati positivi all’alcool test. Elevate contraddizioni per guida senza cintura o al telefono, per un totale di 20 infrazioni registrate solo sabato. Segnalati al prefetto una decina di assuntori tutti trovati in possesso di modiche quantita’ tra cocaina e hashish per uso personale.