Roma. Migliaia a Via dei Fori per domenica ecologica

(Di domenica 19 novembre 2023)di cittadini sono a passeggio, questa mattina, su via deiImperiali, epicentro della primana della stagione 2023-24. Ini hanno preso d’assalto le strade del centro, raggiunto questa mattina sui mezzi pubblici, a piedi, in bicicletta o con il proprio cane. Quella di oggi è la prima di cinque domeniche senza auto: le prossime sono previste il 3 dicembre, il 14 gennaio, il 25 febbaio e il 24 marzo. In via deiImperiali si stanno tenendo diversi piccoli eventi musicali, concertini e sfilate di trampolieri e personaggi mascherati come Mary Poppins o la fata dei fiori. Ma anche una manifestazione a memoria delle 174 vittime della strada del 2023: sotto il Vittoriano sono state posate in terra centinaia ...