Roma | edificio delle Ferrovie dello Stato occupato abusivamente | sgomberato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 novembre 2023) La Polfer del compartimento del Lazio ha svolto una serie di interventi nell’ambito dei quali, insieme al personale della Questura del Commissariato San Giovanni ha proceduto a dare esecuzione al sequestro disposto dall’autorità giudiziaria effettuando lo sgombero di undi proprietà. Dagli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine è emerso che all’interno si erano indebitamente introdotti 4 stranieri, identificati e deferiti indi libertà, per il reato di occupazione abusiva. Questa attività restituisce decoro ad una area (ex zuccherificio) che da anni è stata luogo di frequentazione di persone che non ne avevano titolo, la cui presenza comprometteva il regolare esercizio ferroviario ed ha consentito di restituire gli immobili al legittimo ...