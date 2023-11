Roma | “Dacci i soldi e non ti succederà niente” | rapinata dopo il prelievo in banca

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 novembre 2023) Preleva al bancomat vicino casa, viene avvicinata da due malviventi e derubata. È la sorte capitata ieri sera, 18 novembre, a una ragazza all’Esquilino. Un sabato sera apparentemente come gli altri a, in cui Claudia (nome di fantasia) si attarda e prima di tornare a casa decide di prelevare a uno sportello della sua. Sono solo pochi metri la separano dalla via di casa sua: in quel frangente, però, la ragazza è stata seguita e assalita da due uomini, che l’hanno derubata esattamente davanti al portone di casa. Preleva dal bancomat e viene rapita davanti casa: “e non ti” Sono attimi col cuore in gola quelli vissuti dalla ragazza e raccontati al Messaggero. All’1.30 di notte di un sabato sera, la ragazza decide di prelevare dei contanti al ...