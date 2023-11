Roma | controlli a Termini | 2 arresti e 15 denunce

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) CRONACA DI– Sono oltre 10 mila le persone identificate, due quelle arrestate e 15 denunciate nel corso deistraordinari della polizia all’interno della stazionedi. In una settimana sono state 428 le pattuglie impiegate, 19 le contravvenzioni elevate, di cui otto al regolamento di polizia ferroviaria. Due uomini stranieri sono stati arrestati per furto aggravato di uno zaino ai danni di un viaggiatore. I due sono stati bloccati dagli agenti e tratti in arresto. La refurtiva, consistente in effetti personali e capi d’abbigliamento, del valore di circa 900 euro, e’ stata recuperata e restituita. Martedi’ mattina, inoltre, il personale del compartimento Polfer per il Lazio, con il personale della questura e del commissariato di San Giovanni, ha sgomberato un edificio di proprieta’ delle ...