Roma Controlli a tappeto nelle periferie | identificate 80 persone

(Di domenica 19 novembre 2023) CRONACA DI– I Carabinieri della StazioneTorpignattara, con il supporto dei colleghi della CompagniaCasilina e il supporto dei militari del N.A.S. di, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei quartieri di Torpignattara, Pigneto, Labicano e Prenestino con particolare riferimento alle aree in prossimità al parco al parco Villa de Santis ed alle fermate metropolitane Pigneto, Malatesta e Teano, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado. Ad esito delle attività tresono state denunciate in stato di libertà per il reato di interruzione di pubblico servizio: tre uomini di età compresa tra i 22 e 52 anni, nel corso di un litigio animato hanno occupato la linea tramviaria di superficie a Tor ...

Rissa a colpi di coltello in zona Termini. Due gruppi di cittadini stranieri si sono affrontati davanti a un bar dell'Esquilino. Ad avere la peggio un cittadino egiziano. Accompagnato in ospedale da t ...