Ribaltone a sorpresa per i rossoneri | il tecnico si dimette

Leggi su rompipallone

(Di domenica 19 novembre 2023) Non c’è ancora l’ufficialità, ma illascerà a breve la squadra rossonera: il motivo. I massimi campionati europei sono fermi ai box a causa degli impegni delle Nazionali: in Europa si stanno disputando le ultime partite che decreteranno le 24 squadre partecipanti ai prossimi Europei, che si terranno in Germania la prossima estate; in Sudamerica, invece, le nazionali sudamericane hanno già iniziato a disputare le gare valide alla qualificazione al prossimo Mondiale del 2026. Quella di queste settimane sarà l’ultima sosta nazionali del 2023, poi le squadre dei campionati giocheranno fino a Natale. Per i prossimi Europei, 16 sono le squadre già qualificate alla competizione; tra queste, attualmente non c’è ancora l’Italia, che si giocherà la qualificazione nell’ultima sfida del girone, contro l’Ucraina: agli azzurri di Spalletti basterà un pareggio per portarsi a ...