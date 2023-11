Rennes | ufficiali le dimissioni di Genesio | il motivo

(Di domenica 19 novembre 2023) La scelta di Bruno, allenatore brasiliano del, di abbandonare la panchina del. I dettagli Il, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato ledell’allenatore Brunoper motivi personali. COMUNICATO – «lascia il suo incarico di allenatore dello Stade Rennais F.C. e sarà sostituito da Julien Stephan. Di comune accordo con lo Stade Rennais F.C., per motivi personali, Brunoha deciso di prendere questa decisione. Arrivato al club il 4 marzo 2021, Brunoha qualificato sempre la squadra per una competizione europea ed è stato eletto miglior allenatore della Ligue 1 nel 2022. Lo Stade Rennais F.C. rende omaggio alla sua carriera nel ...

Il Rennes sta vivendo una stagione altalenante e i risultati ottenuti in campionato e in Europa descrivono il momento della squadra: ...Ora la decisione è ufficiale: Genesio lascia lo Stade Rennais durante la sosta dopo gli ultimi deludenti risultati tra campionato e coppe ...