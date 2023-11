Regioni | spesa per cancelleria | carta e stampati | Piemonte e Lombardia le più virtuose

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 novembre 2023)sono leitaliane più ‘’ nellaper. Dueche si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2022 dae capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report). In particolare, per questa voce di costo, nel 2022, ilha speso 57.234,98 euro e la84.217,88. Ad essere ‘promosse’ per lain telefonia fissa, con un rating complessivo da A a ...