Regionali Sardegna | FdI | “Non ci sono le condizioni per ricandidare Solinas”

(Di domenica 19 novembre 2023) CAGLIARI – “Fratelli d’Italia ritiene che non ci siano più leper sostenere il secondo mandato del presidente”. Lo annuncia la coordinatrice regionale del partito, la senatrice Antonella Zedda, dando conto della riunione di questo pomeriggio dell’esecutivo sardo. Starda sbarrata quindi da Fdi alla ricandidatura del governatore uscente Christian, su cui invece insistono la Lega, con il ledaer Salvini, e il Pds’Az, partito del presidente. Nessun nome alternativo è finora uscito ufficialmente da Fratelli d’Italia, ma i rumor puntano su Paolo Truzzu, sindaco uscente di Cagliari. “In altre Regioni d’Italia – spiega Zedda in una nota – per vincere e per il bene della propria terra il presidente uscente ha deciso di compiere un passo di lato, consentendo alla coalizione di giovarsi dell’esperienza della prima ...