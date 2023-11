Reazione a catena | la puntata di oggi | 19 novembre 2023 | non va in onda

(Di domenica 19 novembre 2023) Niente catene e niente intese vincenti, almeno su Raiuno. Ladi, domenica 19, dinon va infatti income inizialmente previsto. La decisione è dovuta allo spostamento sulla rete ammiraglia Rai di un evento sportivo molto atteso. Su Raiuno, infatti, dalle 18:00 andrà inla finale delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un appuntamento storico per il tennis italiano, che la Rai ha voluto valorizzare spostandolo da Raidue (dove era inizialmente previsto) a Raiuno. Così facendo, però, è dovuto cambiare il palinsesto: la gara comincia infatti alle 18:00, motivo per cui ladidi Da Noi A Ruota Libera con Francesca Fialdini durerà di meno ...

Perché Reazione a catena oggi non va in onda : il motivo

a Ruota Libera ' e il quiz show di Marco Liorni,. Salvo imprevisti, non dovrebbe andare in onda neanche Affari Tuoi con Amadues. D'altro canto, invece, il destino del Tg1 ...

Belluno vince ancora a Reazione a Catena (Rai1), i Semiseri portano a casa 45mila euro Corriere Delle Alpi

Reazione a catena, i Semi-Seri spodestano gli Ultravioletta e partono col botto: vincita super Libero Magazine

Claudio Brigliadori 19 novembre 2023 A molti di voile parole «Intesa vincente» o «Ultima catena» diranno poco o nulla. Ancora meno Semiseri o Ultravioletta. Eppure c’è… Leggi ...Perché Reazione a catena oggi – domenica 19 novembre 2023 – non va in onda su Rai 1 Ve lo diciamo subito: il quiz non andrà in onda per lasciare spazio alla finale delle ATP Finals tra Sinner e ...