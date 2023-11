Real Madrid | Vinicius ko ma Ancelotti sorride per Bellingham

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023)l’ultimo a finire ko mapuòre per il recupero di: la situazione Come analizza il Corriere dello Sport,è solo l’ultimo in ordine temporale ad essersi fatto male in casa, che in infermeria avrà diversi big fino al 2024. Un mezzo sorriso per, però, si può intravedere: dopo aver saltato l’ultima gara per un problema alla spalla, infatti, già dal match del 26 contro il Cadice dovrebbe rivedersi in campo Jude