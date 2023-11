Real Madrid | Modric in scadenza | la scelta sul futuro

(Di domenica 19 novembre 2023) Lukavaluta le scelte per il suo futuo. Con il contratto colina giugno 2024, il centrocampista croato può lasciare...

Real Madrid - Ancelotti può rinnovare : la strategia di Perez per evitare il Brasile

Real Madrid - altri guai per Ancelotti : Vinicius tornerà solo nel 2024

Real Madrid - Vinicius ko ma Ancelotti sorride per Bellingham

La sensazione è che, nonostante non sia arrivato sulla panchina azzurra, il 50enne difensore ex di Juventus etornerà presto all'opera: l'esperienza in B col Benevento alle spalle, il ...

Haaland, l’agente apre al Real Madrid: “Può darsi, è padrone del suo destino” ItaSportPress

Il Real Madrid aprirà il primo parco a tema calcistico del mondo, solo che sarà a Dubai Undici

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.L'ex calciatore di Inter e Real Madrid, Antonio Cassano, è stato protagonista di 'perle' indimenticabili nel corso della sua partecipazione alla Bobo Tv.