Real Madrid-Mbappé | non è finita | pronta l'offensiva

Commenta per primo Ilnon ha mollato Kylian Mbappé e continua a lavorare a fari spenti: lo riferisce As , secondo cui già agli inizi di gennaio arriverà una prima offensiva per l'attaccante francese, in ...

Ct Georgia svela: "Barcellona, Real Madrid e Bayern interessate a Kvara" Tutto Napoli

Il ct della Georgia, Willy Sagnol, ha parlato in conferenza stampa di Kvaratskhelia e della possibilità di giocare nei top club europei ..."Kvara gioca in un top club come il Napoli, ma anche squadre giganti del calcio mondiale sono interessate a lui".