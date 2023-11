Real Madrid | Bellingham premiato come Golden Boy 2023

Kvaratskhelia, Sagnol e le sirene del mercato Dichiarazioni importanti e forti perché "Kvara gioca in un top club come il , ma sono interessati a lui anche Barcellona,e Bayern Monaco" ...

Haaland, l’agente apre al Real Madrid: “Può darsi, è padrone del suo destino” ItaSportPress

Clamoroso in Spagna: il Real Madrid ha perso la prima partita stagionale dopo 19 vittorie consecutive tra Supercoppa spagnola, Liga ACB ed Eurolega. I ...Primo ko stagionale tra tutte le competizioni per i campioni d'Europa, che cedono in casa all'Unicaja per 93-99 ...