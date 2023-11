Razzi sciiti contro le basi Usa in Iraq | il raid che può costare carissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Il maggior sforzo bellico israeliano èHamas a Gaza, ma si intensificano le operazioni su fronti ancora minori come la Cisgiordania e i confini con Siria e Libano, da dove sparano missili sulla Galilea gliHezbollah supportati dagli iraniani. È da Teheran che giungono nuove minacce. Ieri il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, in un'intervista al Financial Times ha affermato che «non vogliamo che la guerra s'allarghi, ma a causa dell'approccio di Stati Uniti e Israele, se i criminiGaza e Cisgiordania non vengono fermati, un conflitto ampio sarà inevitabile». Il ministro degli ayatollah tenta di ribaltare la deterrenza delle forze americane in Medio Oriente: «I nostri generali pensano che il dispiegamento delle portaerei USA le renda vulnerabili». Teheran pretende che Washington fermi ...