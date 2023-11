Rally | Evans chiude in bellezza il 2023 in Giappone Festa Toyota in casa

(Di domenica 19 novembre 2023) Elfynvince il, ultimo evento del FIA WorldChampionship. Il gallese guida la triplettadopo un dominio durato tre giorni, il 34enne festeggia la terza affermazione della stagione precedendo di oltre 1 minuto Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä. Il nativo di Dolgellau non ha commesso errori amministrando la situazione senza prendere rischi. La domenica è stata la perfetta replica di quanto accaduto sabato, il britannico ha controllato la classifica generale ed ha meritatamente ottenuto la prima gioia in carriera sulle stradesi.con una tripletta da incorniciare dopo aver firmato il titolo costruttori e piloti con il finnico Rovanperä. Il 23enne si è dovuto accontentare dell’ultimo gradino del podio ...

GIAPPONE 2023, CLASSIFICA DOPO SS16 Pos. Pilota Auto Distacco 1 ElfynToyota 2:28:20.8 2 Sebastien Ogier Toyota +1:15.0 3 Kalle Rovanpera Toyota +1:40.6 4 Esapekka Lappi Hyundai +3:09.3 5 ...

Rally Giappone, è strapotere Toyota: Evans domina davanti a Ogier La Gazzetta dello Sport

Rally Japan 2023: dominio Toyota, Evans comanda davanti a Ogier e Rovanpera Rallyssimo

Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.Il britannico ancora al comando della corsa dopo la penultima tappa, davanti al francese e al finlandese Rovanpera. In ripresa Lappi, Tanak e Katsuta, Mikkelsen ancora leader in WRC2 su Gryazin e Kaje ...