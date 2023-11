Quota 103 sulle pensioni | fiasco totale delle destre

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 19 novembre 2023) Commettere errori è umano, ma perseverare è diabolico. Una locuzione che nella maggioranza, e in particolare in casa Lega, evidentemente non conoscono. Riassuntopuntate precedenti: le forze di maggioranza, soprattutto il Carroccio e FdI, si sono presentate alle elezioni del 25 settembre 2022 al grido di “aboliamo la legge Fornero”. Non solo questa è ancora viva e vegeta, ma unamisure varate con la legge di Bilancio 2023 per permettere ai lavoratori di andare in pensione prima,103 (un’anzianità anagrafica di almeno 62 anni e una contributiva minima di 41 anni), si è rivelata un flop. Malgrado ciò, il governo l’ha riproposta nella Manovra approvata in Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre, addirittura peggiorandola: la pensione sarà infatti ricalcolata col sistema integralmente ...