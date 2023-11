Quasi speravo che mio figlio Sconvolgente | le parole drammatiche di papà Turetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) "Avreipreferito che la cosa fosse finita in un altro modo". Nicola, il padre di Filippo, non ha nemmeno il coraggio di dirlo. Ma l'enormità del gesto del, che ha ucciso la fidanzata Giulia Cecchettin e che è stato arrestato domenica mattina in Germania dopo una settimana di lunghissima fuga, gli ha fatto balenare nella mente stravolta anche l'idea, innaturale ma comprensibile, della morte del ragazzo. "Siamo ancora sotto shock da quello che ha combinato nostro- spiega ai giornalisti -. Non capiamo come possa essere successa una cosa del genere, e porgiamo le massime condoglianze, siamo vicinissimi alla famiglia di Giulia, perché le volevamo bene". "L'abbiamo conosciuta bene - ricorda a proposito della 22enne di Vigonovo, nel Veneziano -. Veniva qua con Filippo ci vedevano. Sembrava una ...