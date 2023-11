Quanto costa assicurare la propria casa contro gli eventi meteo estremi? Quali danni sono coperti e quali no? – La guida

Leggi su open.online

(Di domenica 19 novembre 2023) A maggio, le alluvioni in Emilia-Romagna. A luglio, il nubifragio a Milano e gli incendi a Palermo. A novembre, una nuova alluvione in Toscana. Complici i cambiamenti climatici, glirologicistanno diventando sempre più frequenti. E l’Italia non fa certo eccezione. Secondo le stime della Società italiana di medicina ambientale (Sima), tra il 2022 e i primi sei mesi del 2023 nel nostro Paese siregistrati 432climatici gravi. Eppure, le polizze assicurativequesto genere diancora una rarità. In Italia, soltanto il 5,3% delle abitazioni è assicuratole calamità naturali, mentre il 44,2% è protettogli incendi. Tra i motivi citati più di frequente per ...