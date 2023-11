... sia per non ritrovarsi dietro a Sergio Perez sia non potendo prevederedegli inseguitori ... ma una serie di episodi impoveriscono il bottino difinale. Torna a portata di tiro in ...

Ferrari insegue Mercedes sul finale di stagione: quanti punti li ... MOW

Quanti punti vale la finale delle ATP Finals e cosa può cambiare per Sinner e Djokovic OA Sport

Il tragico epilogo al sesto giorno di ricerche, il ritrovamento in un canalone tra Barcis e Piancavallo, in provincia di Pordenone. Filippo Turetta arrestato ...Verstappen ha superato una penalità di cinque punti per battere il pilota della Ferrari Charles Leclerc e il suo compagno di squadra della Red Bull Sergio ...