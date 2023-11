Quando torna in campo Jannik Sinner? Tra pochi giorni sarà Coppa Davis!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023)non ha molto tempo per rilassarsi e ricaricare le pile dopo la Finale delle ATP Finals a Torino. La sconfitta con un doppio 6-3 contro Novak Djokovic, pone l’accento sull’attuale differenza che c’è, ora come ora, tra un campione straordinario e un altro che sta crescendo per avvicinarsi al proprio livello.dovrà trarre spunto da quanto accaduto al Pala Alpitour perché giovedì 23 novembre inizierà un’altra avventura. Il riferimento è alla Final Eight diDavis 2023, dove le migliori otto squadre del mondo si confronteranno a Malaga, mettendo nel mirino l’Insalatiera. Gli azzurri di Filippo Volandri giocheranno contro l’Olanda e nonuna sfida semplice, per la compattezza della compagine dei Paesi, forte della solidità dei singolaristi Tallon Griekspoor e Botic van de ...