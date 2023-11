Qualificazioni Euro 2024 | Portogallo fa 10 su 10 e chiude il suo cammino perfetto Vince anche la Spagna

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Una serata che decide poco in ottica accesso diretto ai prossimipeidi Germania. Nel gruppo A laa quota 21 punti dopo il successo per 3-1 sulla Georgia. Ancora a segno Kvaratskhelia, che realizza il momentaneo 1-1, ma non basta agli ospiti: Le Normand, Torres e un’autorete di Lochoshvili decidono il risultato. Da segnalare, purtroppo, un brutto infortunio al ginocchio per il giovane talento del Barcellona, Gavi. Nell’altra sfida pirotecnico 3-3 tra Scozia e Norvegia. Il primo tempo finisce 2-2 con McGinn e un’autorete di Ostigard come risposta alle reti di Donnum e Larsen. Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con Armstrong, ma all’86° arrivato il 3-3 di Elyounoussi.: RISULTATI E CLASSIFICHE Nel Gruppo J ...