Qualificazioni Euro 2024 | la Francia ne fa 14! Altre 3 qualificate | CLASSIFICHE

(Di domenica 19 novembre 2023) Sabato sera ricco di gol nelle partite valevoli per le. In 6 delle 7 gare giocate quest’oggi sono stati segnati, complessivamente, 11 gol. In quella rimanente, 14. E li ha segnati tutti una squadra sola. Laha battuto 14-0 Gibilterra in una vera e propria festa del gol. Santos, autore dell’autogol che ha aperto le danze, seguito poi dal gol di Thuram, si è fatto espellere per un brutto fallo sul gol del 3-0 di Zaire Emery. Da lì in poi Gibilterra è crollata sotto i colpi di Mbappè (3), Clauss, Coman (2), Fofana, Rabiot, Dembele e Giroud (2). Risultati importanti per la Romania che ha battuto 1-2 Israele, l’Olanda che ha superato 1-0 l’Irlanda, e la Svizzera che ha pareggiato 1-1 contro il Kosovo: per tutte e 3 è arrivata la certezza matematica della qualificazione a ...