Quali sono le logiche di Mosca dietro all’uso dei suoi missili

(Di domenica 19 novembre 2023) Che irussi lanciati contro bersagli ucraini siano diminuiti è un dato di fatto. Parlano i numeri: l’Ukrainskaia Pravda riporta come nel mese di ottobre siano stati registrati solo 40 attacchistici, contro i 100 del mese di settembre. Meno della metà. Di fronte a questi numeri, presumere che le forze armate distiano esaurendo le proprie riservestiche potrebbe sembrare ovvio. Ma non si deve cadere nella trappola. È lo stesso giornale ucraino a dare un indizio in questo senso: attualmente, le capacità di produzione russe riguardo ai sistemistici ammontano a 120 unità al mese. A cosa è dovuta allora questa flessione? I motivimolteplici, e spaziano dall’ambito economico a quello strategico. I...