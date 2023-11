Calcio : Quagliarella dice basta "Non sono più in condizione di giocare"

Nato a Castellammare di Stabia il 31 gennaio 1983, con la Juventusha vinto tre scudetti consecutivi, dal 2011 - 2012 al 2013 - 2014 . Con il club torinese ha inoltre conquistato due ...

Il 40enne attaccante ex Juve e Napoli era svincolato da agosto dopo la Samp. 'Ora sogno di restare in questo mondo' ...A 40 anni Fabio Quagliarella si ritira dal calcio. Intervistato ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: "Mi ritiro, sono costretto. Sono in condizioni fisiche inaccettabili per scendere in campo adesso ...