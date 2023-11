Quagliarella a Sky | «Condizioni fisiche inaccettabili | smetto»

(Di domenica 19 novembre 2023) A 40 anni Fabioha deciso di dare basta. Rimasto svincolato da agosto dopo la conclusione del contratto con la Sampdoria, l’attaccante si è ormai convinto ad appendere gli scarpini al chiodo e la conferma è arrivata nel corso dello speciale di Sky Sport sul derby di Genova.sul suo addio al calcio «Sì per forza, sono costretto.Ora sono svincolato, può darsi che arriva qualcosa ma, sono inper scendere in campo adesso. Sicuramente i sogni ci devono sempre essere, uno è poter restare nel mondo del calcio e capire il ruolo che mi si addice. Ma abbiamo tutto il tempo per capire che strada intraprendere» Ai microfoni di Sky, Fabioha reso noto il suo addio al calcio. Senza contratto dalla fine della scorsa stagione, ...

182 gol in 18 stagioni di Serie A per, che in carriera ha vinto tre scudetti, tutti con la ...

Fabio Quagliarella dice addio al calcio giocato. Svincolato dopo l'esperienza alla Samp, l'attaccante campano ha preso la decisione poiché ha ammesso di non essere in condizioni ...Fabio Quagliarella ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a causa di un fisico martoriato dagli infortuni. L’ex attaccante ha spiegato che sarebbe stato impossibile proseguire.