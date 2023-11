Programma GOL | Assessore Filippelli | “Sburocratizziamo per creare nuove opportunità di lavoro”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiApprovata il 16 novembre in Giunta una importante delibera di accelerazione delGOL, che dà seguito agli indirizzi preannunciati dall’Armidanel recente tavolo di concertazione con le Agenzie Formative tenutosi il 30 ottobre scorso. IlGOL – una delle grandi sfide imposte dal PNRR – è ancora in fase sperimentale e i primi nodi da sanare sono: ritardi nei pagamenti e accelerare la conclusione degli esami. Queste le azioni previste per potenziare l’attuazione delGOL: a) semplificare le previsioni finalizzate alla preparazione richiesta per l’acquisizione di patenti e/o della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC); b) superare i limiti strutturali dei soggetti formativi ampliando l’E-Learning, prevedendo una capacità ...