Probabili formazioni Ucraina-Italia | qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Ledi, match valevole per l’ultimo turno della fase a gironi diaglidel. Appuntamento alle 20:45 di lunedì 20 novembre. Si tratta di una partita fondamentale per il destino degli azzurri, che devono assolutamente centrare la qualificazione alla prossima rassegna continentale. Tra i 29 calciatori convocati dal tecnico di Certaldo, si rivedono Buongiorno, Toloi e Jorginho, mentre le novità sono rappresentate dallo juventino Andrea Cambiaso e dal centrocampista del Monza, Andrea Colpani. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le ...