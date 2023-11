Probabili formazioni Salernitana-Lazio | tredicesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 25 novembre nella cornice dello stadio Arechi. Obiettivi diversi per Filippo Inzaghi e Maurizio Sarri, ma la stessa speranza per questa partita: il ritorno ai tre punti per risalire la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Di seguito, ecco il focus sullescelte dei due tecnici, Filippo Inzaghi e Maurizio Sarri.– Candreva e Ikwuemesi favoriti alle ...