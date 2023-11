Premier League | crolla tutto? City e Chelsea | una brutta storia di soldi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Clamoroso (ma neanche troppo) in. L'Everton, club di Liverpool, è stato penalizzato di 10 punti in classifica per mancato rispetto delle norme sui profitti e la sostenibilità. È la prima volta che una società inglese viene sanzionata in maniera così dura. I dirigenti si sono mossi prontamente e hanno già annunciato ricorso, ma intanto devono arrendersi alla nuova classifica che li vede sul fondo con soli quattro punti. A marzo l'Everton ha registrato perdite per il quinto anno consecutivo con un rosso complessivo relativo all'ultimo triennio di 124 milioni contro 105 ammessi dal regolamento. Questa la nota diffusa dal club: «Non comprendiamo l'accusa avanzata dalla. La severità della sanzione imposta dalla commissione non riflette né in modo giusto né ragionevole le prove presentate. Il ...