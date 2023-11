Premeditazione? L' ultimo posto dove andare L' avvocato di Filippo | le parole che fanno discuetere

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Sembra escludere la, Emanuele Compagno,d'ufficio diTuretta. Il fidanzato di Giulia Cecchettin è stato arrestato in Germania, fermato sulla sua auto in autostrada rimasto ormai senza soldi e senza benzina, dopo una fuga folle. Una settimana fa, nella notte tra sabato e domenica scorse, ha ucciso a coltellate la 22enne di Vigonovo (in provincia di Venezia) e gettato il suo corpo in un canalone nelle vicinanze del lago di Barcis, in Friuli Venezia Giulia. Quindi è scappato verso Nord, passando da Cortina e fino in Austria, per finire appunto la sua corsa in Germania. Gli inquirenti non hanno più avuto dubbi sulla sua colpevolezza da quando, sabato mattina, hanno ritrovato il corpo della giovane. Un drammatico, per quanto tristemente classico, caso di femminicidio, con la violenza mortale scattata ...