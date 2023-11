Potenza-Audace Cerignola oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 19 novembre 2023) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. Sfida fra due squadre che hanno iniziato e stanno conducendo una stagione altalenante, fatta da qualche vittoria e qualche passo falso. Vincere darebbe morale per tentare un affondo ai playoff per entrambe. Si parte dalle 18.30 con il match che sarà insu Sky Sport 252 e NOW. SportFace.

Serie C girone C: fra le altre partite Monterosi Tuscia Virtus Francavilla Fontana (ore 14); Foggia - Messina e Monopoli - Benevento (ore 16,15);Cerignola (ore 18,30). Serie D ...

Trasferta a Potenza vietata ai sostenitori dell'Audace Cerignola: "Attriti tra le due tifoserie" FoggiaToday

Partita di calcio “Potenza - Audace Cerignola”: ecco il provvedimento per garantire la sicurezza degli spettatori Potenza News

La partita Potenza - Audace Cerignola di Domenica 19 novembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 14° giornata di Serie C - Gir ...Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ...