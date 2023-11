Portico di Caserta si prepara al Torneo Interregionale di Calcio Balilla e alla Qualificazione della Coppa Italia di freccette

Portico di Caserta : il Comune da il via alle iscrizioni per attività sportive rivolte ai ragazzi disabili

Provinciali: Pd in affanno, Caserta sceglie Boccagna. Iodice a caccia di nomi ilmattino.it

Allerta meteo, anche a Caserta chiuse tutte le scuole ilmattino.it

Si procede a passo d'uomo. Nel traffico delle candidature per le elezioni provinciali tanti stop e inversioni di marcia. Mancano poco più di 24 ore alla scadenza per presentare le ...Il fatto è successo prima delle otto di stasera PORTICO DI CASERTA/MARCIANISE – Bruttissimo incidente in via Nassiriya a Portico di Caserta. Stasera, verso le 19:45, un’auto ha travolto una bicicletta ...