Port’Alba | la libreria Mazzei apre cantiere per il rilancio della storica strada

Leggi su 2anews

(Di domenica 19 novembre 2023) Un game center sui giochi culturali, una sala per le iniziative, ma anche esposizioni di arte contemporanea nella nuovapronta a dare il via aldi. E’ cominciata nei giorni scorsi, con l’apertura del, l’iniziativa per la ristrutturazione e ildistradina di Napoli delle