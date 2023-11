Podio tutto italiano al Gp del Qatar 

Leggi su agi

(Di domenica 19 novembre 2023) AGI - Uno straordinario Fabio Di Giannantonio, in sella alla Ducati Gresini, trionfa per la prima volta in carriera in MotoGp centrando un gran successo nel Gran Premio del Qatar. Ma è tutta l'Italia che sorride in terra araba, perché ilviene completato da Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Luca Marini (Ducati Mooney VR46), a completamento di una tripletta di piloti e moto tutta completamente azzurra. Solo un decimo posto per Jorge Martin, il rivale di Pecco nella lotta al Mondiale che scivola nuovamente a -21 punti in classifica: sarà però decisivo l'ultimo weekend di Valencia per la consegna del titolo iridato. Straordinaria la partenza di Bagnaia che affronta la prima curva subito da leader della corsa, mentre il rivale Martin ha problemi di slittamento allo spegnimento dei semafori e scivola addirittura in ottava posizione. Lo spagnolo sembra non trovare ...