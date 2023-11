“Più sicurezza è una misura di civiltà” Chirico loda il governo per la stretta sui delinquenti

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 novembre 2023) La gravidanza come espediente per sottrarsi al carcere. Appare come una bestemmia, un atto sacrilego, un'aberrazione umana, eppure le donne che nelle stazioni della metropolitana, sui treni e sugli autobus si rendono responsabili di furti e atti vandalici sono spesso in stato di gravidanza. Il corpo, pronto ad accogliere la vita, diventa la garanzia per l'impunità. Il santuario del politicamente corretto grida allo scandalo perché è scomodo affermare che le cosiddette borseggiatrici siano incinte non per caso, che sfruttino lo stato di gravidanza per evitare la galera. Né si può affermare che il più delle volte le intrepide criminali siano di etnia sinti, pronte a reclutare i bambini per l'accattonaggio. Con la normativa attuale, le criminali in dolce attesa, quand'anche colte in flagranza, tornano a piede libero nel giro di qualche ora. Il nuovo disegno di legge sulla ...