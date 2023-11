Pittura segreta a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Paolo Zanatta

... e quindi Mark Rothko, Willem De Kooning e Franz Kline ebbero più o meno una spintache li ...l'espressionismo astratto e dall'altro a seppellire nella melma del disprezzo larealista. ...

Pittura Segreta: la rivoluzione silenziosa Comune di Bassano del Grappa

BASSANO DEL GRAPPA | APRE ‘LA PITTURA SEGRETA’ E MICHELE MORO RACCONTA LA SUA ARTE RETE VENETA

Fondazione THE BANK - Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea inaugura a Bassano del Grappa con due mostre sulla pittura contemporanea ...Con due mostre a Bassano viene presentata ufficialmente la Fondazione THE BANK ETS - Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea ...