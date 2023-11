Pino Insegno | svelato il suo stipendio in Rai | la cifra è a sei zeri

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 19 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, attore, doppiatore, comico e conduttore televisivo, ultimamente sta facendo parlare molto di sé a causa degli ascolti disastrosi del programma Il Mercante in Fiera, il quale sta registrando uno share quasi al di sotto del 2%. In tutta questa vicenda, con un programma alquanto discutibile e del quale è dichiarato fallimento certo, ci siamo domandati: quanto guadagna? Si vocifera che il comico avrebbe stipulato un contratto con la Rai che gli garantirebbe unodavvero molto interessante. Queste ...