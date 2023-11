Perché vi ringrazio | le parole del padre di Giulia ai genitori di Filippo | una lezione impressionante

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Una figlia morta, uccisa brutalmente: pestata, poi ammazzata a coltellate dunque gettata in un canalone ai lati del lago di Bracis, provincia di Pordenone. Gino Cecchettin, ildiCecchettin, deve fare i conti con l'orrore, con quello che è forse il peggiore dei drammi per un genitore. Ammazzata, senza ragione, probabilmente per la folle gelosia omicida del suo ex,Turetta. Dopo una settimana, ieri - sabato 18 novembre - crollano le speranze di trovareviva. E oggi, domenica 19 novembre, la cattura di Turetta: si trovava in Germania, la sua fuga è finita, ora dovrà rispondere delle terribili accuse sul suo conto. E quasi in concomitanza alla notizia dell'arresto del presunto killer di sua figlia, ecco che Gino Cecchettin rompe il silenzio. Lo fa con Repubblica. Poche e toccanti ...