Perché Reazione a catena oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di domenica 19 novembre 2023)– domenica 19 novembre 2023 – non va insu Rai 1? Ve lo diciamo subito: il quiz non andrà inper lasciare spazio alla finale delle ATP Finals tra Sinner e Djokovic. Un evento sportivo epocale visto che mai nella storia un tennista italiano era riuscito ad accedere alla finalissima del prestigioso torneo. Per l’occasione la Rai ha quindi deciso di cambiare la sua programmazione. La finale infatti inizialmente sarebbe dovuta andare insu Rai 2. Il programma – condotto da Liorni – tornerà ingià domani, lunedì 20 novembre. Il gioco, utilizzando l’associazione logica di parole, mette alla prova la padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori. Due squadre composte da 3 giocatori – amici, ...