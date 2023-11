Per insegnargli a essere uomo | il gesto straziante davanti a casa di Giulia La furia della sorella | Non lo permetterò mai

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Catturato Filippo Turetta: era in Germania, fermo a bordoGrande Punto nera, le luci spente a bordo autostrada. Finisce la fuga, dopo otto giorni, del 22enne su cui pendono sospetti schiaccianti per l'omicidio diCecchettin, il cui cadavere straziato è stato ritrovato ieri, sabato 18 novembre, in un canalone a lato del lago di Bracis, in provincia di Pordenone. Ora, si attende l'estradizione di Turetta, su cui pende un mandato di cattura internazionale. Una vicenda agghiacciante, che pone interrogativi, che fa male. Una vicenda affrontata da Gino Cecchettin, padre di, con una dignità che colpisce,alla quale ci si può solo inchinare. "Il dolore è tanto, inimmaginabile, atroce. Una parte di me che se ne va. Aveva solo 22 anni... una vitaspezzata, senza un motivo ...