(Di domenica 19 novembre 2023) Il padre dell'assassino della povera Giulia Cecchettin è tornato are dopo il ritrovamente del cadavere dell'ex fidanzata del figlio. L'uomo si è detto incredulo per quanto accaduto e che avrebbe preferito un altro finale per la vicenda

chequalcuno in grado di interpretare le istruzioni di Rúben Amorim. Era mentalmente sano, il tipo di giocatore di cui hai bisogno se vuoi vincere ogni partita. Tutto aveva senso", ha ...

"Pensavamo fosse un figlio perfetto" parla il padre di Filippo Turetta ilGiornale.it

Il papà di Filippo Turetta: "Pensavo fosse perfetto...avrei preferito ... TG Padova

Il padre dell'assassino della povera Giulia Cecchettin è tornato a parlare dopo il ritrovamente del cadavere dell'ex fidanzata del figlio. L'uomo si è detto incredulo per quanto accaduto e che avrebbe ...Il concerto per MTV fu il 18 novembre di 30 anni fa: per molti è una fotografia di come erano e una domanda su ciò che sono diventati ...