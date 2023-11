Pd | Zito a capo del coordinamento litorale- Roma Nord

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 novembre 2023), 19 novembre 2023- Un’incontro per rilanciare l’azione di protagonismo del Partito Democratico all’interno della Città Metropolitana diCapitale, sulla scia della bellissima risposta giunta da Piazza del Popolo lo scorso 11 novembre. È questo lo scopo che ha portato alla riunione a Bracciano, all’interno di una Conferenza Programmatica, i 12 Circoli dei Comuni costituenti il quadrante-ovest della Provincia di. L’assemblea, svoltasi nel Teatro C. De Faucauld, ha visto il suo evolversi sotto la supervisione di Rocco Maugliani, Segretario provinciale, Michela Califano, consigliera regionale PD, Emiliano Minnucci, componente dell’assemblea nazionale, e Chiara Mango, Segretaria della sezione locale, come moderatrice. “Un primo passo per rendere efficiente un organo – dichiara Emiliano Minnucci – , ...