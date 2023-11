Pattinaggio di Velocità | Giovannini e Di Stefano fanno doppietta in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 novembre 2023) Pechino – La seconda tappa delladeldiha raggiunto il proprio epilogo. A Pechino (Cina), la giornata conclusiva dell’appuntamento ha visto sei italiani impegnati sul ghiaccio del National Speed Skating Oval. In chiave azzurra vi era grande attesa soprattutto per la mass start maschile, risoltasi in un sensazionale trionfo. Andrea(Fiamme Gialle) e Daniele Di(Fiamme Oro) hanno difatti realizzato una fulgida, attestandosi rispettivamente al primo e al secondo posto. I due pattinatori tricolori sono rimasti costantemente nelle posizioni di vertice. Diha lanciato un attacco all’inizio dell’ultimo giro, venendo prontamente seguito da. Il trentenne trentino ...