Pattinaggio artistico | Pezzetta seconda alla Warsaw Cup | Metelkina-Berulava salgono di colpi

(Di domenica 19 novembre 2023) Arrivano notizie oltremodo significative dal ghiaccio di Varsavia, Capitale della Polonia che ha ospitato questo fine settimana laCup 2023, competizione internazionale diinserita nel circuito ISU Challenger Series 2023-2024. In campo femminile infatti l’azzurra Annaha sfoggiato un ottimo stato di forma, mentre nelle coppiehanno confermato di essere pronti a fare male ai big in ambito europeo. Ma andiamo con ordine. La notizia più importante in chiave Italia è stata la splendidaposizione di Anna, atleta che per la terza volta in stagione è riuscita a raccogliere un punteggio al di là dei sei 60 punti nello short, chiudendo con uno stimolante totale di 179.58, nuovo personal ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Espoo 2023 : Sakamoto per brillare ancora - formalità per Chock-Bates

L'ultima giornata del Grand Prix di Espoo in Finlandia, valido come quinta tappa del Grand Prix ISU dinon ha portato buone notizie per i colori italiani . Bisognerà attendere un'altra occasione per festeggiare la prima vittoria in una tappa del Grand Prix per la coppia di ...

Pattnaggio artistico, Conti-Macii conquistano il secondo posto al Grand Prix di Espoo e volano in Finale! OA Sport

Chock-Bates dominano la rhythm dance al Grand Prix di Espoo 2023 Eurosport IT

Coppa del Mondo - Hase-Volodin conquistano il primo posto a Espoo: rivivi la loro prova video VIDEO PATTINAGGIO ARTISTICO - GRAND PRIX ESPOO - Nella gara odierna, conquistata ...Pattinaggio di figura: nella gara delle coppie di artistico a Espoo, Sara e Niccolò alle spalle solo dei tedeschi Hase-Volodin. Azzurri ai piedi del podio nella ...